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11.11.2026 19:09:53
GXO Logistics Expands Partnership With ASOS
(RTTNews) - On Wednesday, GXO Logistics (GXO) renewed its contract with online fashion retailer ASOS for another nine years, extending their partnership, which began in 2013.
Over the past 13 years, GXO has supported ASOS through its automated logistics hub in Barnsley, improving warehouse operations, delivery services and technology to meet changing customer needs and market demands.
The renewed contract covers warehousing and transportation services, with GXO continuing to provide innovative solutions and support more than 16 million ASOS customers annually.
On the NYSE, the shares for GXO are trading 0.89 percent down at $54.83.
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Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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