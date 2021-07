GWM organise le 8e Festival de la technologie et publie officiellement sa stratégie 2025

BAODING, Chine, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La conférence de lancement mondial de la stratégie 2025 de GWM et la cérémonie d'ouverture du 8e festival de la technologie ont eu lieu le 28 juin au centre technique de HAVAL à Baoding. GWM a lancé officiellement sa stratégie 2025, qui vise l'obtention des ventes annuelles mondiales de 4 millions de véhicules d'ici 2025, dont 80 % sont des véhicules à énergie nouvelle, avec un chiffre d'affaires d'exploitation supérieur à 600 milliards de yuans. GWM devrait investir jusqu'à 100 milliards de yuans dans la recherche et le développement.

Jack Wei, président de GWM, a déclaré lors de la conférence : « La seule façon pour les marques automobiles chinoises de véritablement surpasser leurs concurrents est d'amplifier rapidement leurs propres avantages au cours des trois à cinq prochaines années pour se positionner en leaders dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence. Les marques automobiles chinoises devront saisir l'occasion lorsqu'elle se présentera. »

À l'avenir, GWM s'attachera à encourager une innovation et un changement complets et approfondis, et à renforcer sans relâche la compétitivité afin de s'emparer du leadership dans ces nouveaux domaines et de promouvoir la transformation de GWM en une entreprise de mobilité mondiale axée sur la technologie. En cela, GWM sera aidée par son nouveau positionnement alliant aménagement mondial, investissements importants en recherche et développement, transformation majeure de l'entreprise et activité centrée sur l'utilisateur.

Afin de remporter le marché chinois et d'accéder aux marchés mondiaux, GWM non seulement définit les orientations en matière de recherche et développement, production et ventes mondiales, mais poursuit également ses efforts en vue de renforcer la mondialisation de la marque, de la technologie et des talents. GWM a pour objectif de vendre 4 millions de véhicules dans le monde d'ici 2025. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle représenteront 80 % du total des ventes, avec un chiffre d'affaires d'exploitation supérieur à 600 milliards de yuans. Au cours des cinq prochaines années, son investissement total en recherche et développement atteindra 100 milliards de yuans, l'objectif étant d'assurer sa prédominance technologique dans la création de produits plus verts, plus intelligents et plus sûrs pour les utilisateurs du monde entier. En outre, GWM élargira son bassin de talents mondiaux en recherche et développement. D'ici 2023, l'entreprise comptera plus de 30 000 collaborateurs investis dans la recherche et le développement, dont 10 000 talents qui se consacreront au développement de logiciels.

En s'appuyant sur la transformation majeure de l'entreprise, GWM mettra en pratique son concept de service véritablement centré sur l'utilisateur afin de construire un tout nouveau système de valeur dans lequel l'entreprise et les utilisateurs opèrent ensemble via un positionnement innovant centré sur l'utilisateur, pour tous les aspects de l'activité et de l'ensemble du domaine. GWM s'appuiera sur l'Internet industriel pour approfondir le mode de fonctionnement utilisateur C2B (du consommateur à l'entreprise), construire un nouveau modèle commercial de produits + logiciels + services pour partager des résultats fructueux, et établir avec les utilisateurs une situation avantageuse pour tous grâce à la cocréation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1555947/Jack_Wei_Chairman_of_GWM.jpg