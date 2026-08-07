GWilli-Food International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GWilli-Food International hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.640 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GWilli-Food International einen Umsatz von 44.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch