Gwangju Shinsegae: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gwangju Shinsegae liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gwangju Shinsegae die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1586.96 KRW. Im letzten Jahr hatte Gwangju Shinsegae einen Gewinn von 1246.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 48.35 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch