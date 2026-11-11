Gwangju Shinsegae präsentierte Quartalsergebnisse

Gwangju Shinsegae hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1305.86 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gwangju Shinsegae 1110.00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Gwangju Shinsegae im vergangenen Quartal 44.08 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gwangju Shinsegae 41.38 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch