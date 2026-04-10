Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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10.04.2026 18:30:53
GV 2026 - Bossard Holding AG Medienmitteilung
|
Bossard Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Medienmitteilung der Bossard Holding AG vom 10. April 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
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Mit freundlichen Grüssen,
Bossard Holding AG
Tel.: +41 41 749 65 86
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
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|CH0238627142
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|2306716
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2306716 10.04.2026 CET/CEST
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