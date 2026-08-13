Thurgauer Kantonalbank Aktie 23135110 / CH0231351104
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13.08.2026 06:30:05
Gutes Halbzeit-Resultat für die TKB
|
Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung vom 13. August 2026
Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) ist weiterhin erfolgreich unterwegs. Das zeigt das Zwischenergebnis per Ende Juni 2026. Der Geschäftserfolg ist 9 Prozent höher als Mitte 2025. Der ausgewiesene Halbjahresgewinn übertrifft das Vorjahresniveau um knapp 1 Prozent.
Die TKB verzeichnete im ersten Semester des laufenden Jahres einen guten Geschäftsgang. Das Geschäftsvolumen hat erneut zugenommen. Auch die Erträge sind höher als im Vorjahr.
Solides Wachstum
Plus in allen Ertragssparten
Operativ fit
Mehr Kapital und mehr Gewinn
Starke Verankerung
Zitat zum Halbjahresergebnis
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Kontakt für die Redaktion
Thurgauer Kantonalbank, Medienstelle, Kommunikation, Bankplatz 1, 8570 Weinfelden
Kurzporträt der Thurgauer Kantonalbank
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Thurgauer Kantonalbank
|Bankplatz 1
|8570 Weinfelden
|Schweiz
|E-Mail:
|medien@tkb.ch
|Internet:
|www.tkb.ch
|ISIN:
|CH0231351104
|Valorennummer:
|23135110
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900F00S0DTFX1D404
|EQS News ID:
|2381460
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|
2381460 13.08.2026 CET/CEST
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