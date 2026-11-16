Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.49 Prozent fester bei 15’180.64 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.733 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.402 Prozent fester bei 15’166.87 Punkten, nach 15’106.12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15’185.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15’164.03 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’391.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SMI auf 14’390.67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der SMI 12’634.30 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 14.59 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’200.17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2.12 Prozent auf 62.66 CHF), Sandoz (+ 1.49 Prozent auf 85.86 CHF), Holcim (+ 1.23 Prozent auf 75.48 CHF), Novartis (+ 1.13 Prozent auf 135.58 CHF) und Logitech (+ 1.13 Prozent auf 85.68 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Amrize (-1.91 Prozent auf 33.82 CHF), Geberit (-1.38 Prozent auf 587.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.43 Prozent auf 69.66 CHF), Sika (-0.18 Prozent auf 191.60 CHF) und UBS (+ 0.02 Prozent auf 40.46 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 340’529 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 348.395 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch