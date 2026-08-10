Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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10.08.2026 09:28:13
Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen
So bewegt sich der SPI am ersten Tag der Woche.
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.13 Prozent höher bei 20’537.20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.536 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’553.73 Zählern und damit 0.215 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’509.58 Punkte).
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20’537.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’553.73 Punkten lag.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der SPI noch bei 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 18’574.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’566.12 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.58 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’606.98 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 3.60 Prozent auf 18.71 CHF), GAM (+ 3.38 Prozent auf 0.09 CHF), Logitech (+ 2.43 Prozent auf 86.72 CHF), Orell Fuessli (+ 2.14 Prozent auf 143.50 CHF) und Huber + Suhner (+ 1.82 Prozent auf 201.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil EvoNext (-6.10 Prozent auf 2.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.26 Prozent auf 25.85 CHF), Schlatter Industries (-4.26 Prozent auf 18.00 CHF), Private Equity (-3.47 Prozent auf 61.20 CHF) und Addex Therapeutics (-3.38 Prozent auf 0.04 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Im SPI sticht die Clariant-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 174’347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 317.327 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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