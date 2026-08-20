Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

Am Donnerstag verbucht der SPI um 09:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0.09 Prozent auf 20’240.33 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.503 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.143 Prozent stärker bei 20’251.91 Punkten, nach 20’223.03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 20’255.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’240.33 Punkten lag.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.128 Prozent nach unten. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 20’033.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der SPI 18’950.67 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der SPI noch bei 17’035.70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.95 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5.58 Prozent auf 23.86 CHF), DocMorris (+ 3.30 Prozent auf 10.33 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.12 Prozent auf 0.22 CHF), Idorsia (+ 3.11 Prozent auf 5.97 CHF) und BACHEM (+ 2.42 Prozent auf 78.45 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-12.82 Prozent auf 0.51 CHF), Schlatter Industries (-4.84 Prozent auf 17.70 CHF), Edisun Power Europe (-4.30 Prozent auf 66.80 CHF), SHL Telemedicine (-3.74 Prozent auf 1.03 CHF) und IVF HARTMANN (-3.65 Prozent auf 132.00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 108’865 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 312.588 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Mit 11.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch