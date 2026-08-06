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Kursverlauf 06.08.2026 15:58:12

Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Wenig Veränderung ist aktuell in Zürich zu beobachten.

Perrot Duval
71.11 CHF -0.09%
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Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.07 Prozent höher bei 20’490.05 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.517 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.385 Prozent auf 20’554.49 Punkte an der Kurstafel, nach 20’475.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 20’490.05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’606.98 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1.35 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der SPI mit 20’166.93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18’826.51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’407.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12.32 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’606.98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 8.26 Prozent auf 0.26 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7.74 Prozent auf 24.35 CHF), GAM (+ 7.54 Prozent auf 0.07 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.77 Prozent auf 1.10 CHF) und Edisun Power Europe (+ 5.47 Prozent auf 69.40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ams-OSRAM (-5.72 Prozent auf 17.48 CHF), Perrot Duval SA (-3.75 Prozent auf 77.00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-3.70 Prozent auf 273.50 CHF), lastminutecom (-3.17 Prozent auf 12.20 CHF) und Zurich Insurance (-3.06 Prozent auf 588.60 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die GAM-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2’229’854 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 309.653 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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