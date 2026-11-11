Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt zum Ende des Mittwochshandels

Am Mittwoch sprang der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0.24 Prozent auf 21’194.70 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 2.655 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.175 Prozent stärker bei 21’181.24 Punkten in den Handel, nach 21’144.31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21’095.86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 21’194.70 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1.86 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’542.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’511.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der SPI bei 17’503.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16.18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21’271.96 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 7.74 Prozent auf 16.98 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7.10 Prozent auf 0.15 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.61) Prozent auf 1.29 CHF), WISeQey (+ 5.23 Prozent auf 7.04 USD) und Ypsomed (+ 4.92 Prozent auf 414.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), GAM (-5.45 Prozent auf 0.06 CHF), SoftwareONE (-4.28 Prozent auf 8.73 CHF), Alcon (-3.88 Prozent auf 59.48 CHF) und BioVersys (-3.83 Prozent auf 22.60 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’611’944 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 353.493 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch