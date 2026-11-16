Gute Stimmung in Zürich: SPI im Plus

Am Montag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.47 Prozent höher bei 21’356.75 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.674 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.329 Prozent fester bei 21’327.57 Punkten, nach 21’257.73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 21’388.77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21’310.12 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der SPI bei 20’288.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 20’310.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 17’391.52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17.07 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’388.77 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 6.19 Prozent auf 1.20 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 3.50 Prozent auf 59.20 CHF), Idorsia (+ 3.12 Prozent auf 4.03 CHF), Richemont (+ 2.77 Prozent auf 174.15 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2.72 Prozent auf 20.00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-16.77 Prozent auf 0.03 CHF), Varia US Properties (-10.91 Prozent auf 9.80 CHF), SHL Telemedicine (-9.70 Prozent auf 0.91 CHF), Molecular Partners (-4.58 Prozent auf 2.29 CHF) und GAM (-4.00 Prozent auf 0.06 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’714’591 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 354.679 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch