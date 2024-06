Gute Stimmung in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.05 Prozent höher bei 16’015.71 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.120 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.044 Prozent auf 16’000.00 Punkte an der Kurstafel, nach 16’007.00 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15’978.03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’023.57 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.132 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der SPI einen Wert von 16’038.17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, wies der SPI einen Wert von 15’199.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14’881.45 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9.92 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16’309.66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’455.60 Zähler.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 13.76 Prozent auf 8.10 CHF), PolyPeptide (+ 5.43 Prozent auf 31.05 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4.33 Prozent auf 11.08 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4.09 Prozent auf 28.00 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3.28 Prozent auf 252.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Arundel (-7.77 Prozent auf 0.19 CHF), Evolva (-7.14 Prozent auf 0.91 CHF), Spexis (-3.73 Prozent auf 0.03 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2.80 Prozent auf 11.10 CHF) und HOCHDORF (-2.47 Prozent auf 7.10 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 26’412’792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257.545 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.60 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch