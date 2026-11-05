Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.27 Prozent höher bei 21’214.79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.639 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.355 Prozent auf 21’232.79 Punkte an der Kurstafel, nach 21’157.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21’271.96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’150.40 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 2.33 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 19’456.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’475.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der SPI auf 17’084.84 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.29 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’271.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Tecan (N) (+ 10.22 Prozent auf 269.60 CHF), Clariant (+ 4.89 Prozent auf 10.93 CHF), Vetropack A (+ 4.36) Prozent auf 19.62 CHF), DocMorris (+ 4.31 Prozent auf 16.94 CHF) und Adval Tech (+ 3.72 Prozent auf 44.60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ASMALLWORLD (-7.75 Prozent auf 1.31 CHF), Curatis (-7.04 Prozent auf 16.50 CHF), ams-OSRAM (-6.93 Prozent auf 15.59 CHF), GAM (-6.06 Prozent auf 0.06 CHF) und INFICON (-5.13 Prozent auf 155.20 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’404’746 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346.223 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch