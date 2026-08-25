Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.28 Prozent auf 20’367.80 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.517 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.092 Prozent auf 20’330.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’311.68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 20’319.29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’376.40 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20’069.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SPI auf 19’052.12 Punkte taxiert. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 16’966.59 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.65 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 9.57 Prozent auf 31.50 CHF), ams-OSRAM (+ 6.60 Prozent auf 17.60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6.38 Prozent auf 6.34 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 6.31 Prozent auf 32.00 CHF) und TX Group (+ 6.09 Prozent auf 156.80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Orior (-9.63 Prozent auf 14.64 CHF), Curatis (-5.53 Prozent auf 18.80 CHF), Leonteq (-4.16 Prozent auf 20.75 CHF), EvoNext (-4.08 Prozent auf 2.35 CHF) und SHL Telemedicine (-3.74 Prozent auf 1.03 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’261’805 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 322.426 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch