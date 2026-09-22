Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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22.09.2026 15:58:14
Gute Stimmung in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
Am Nachmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.
Um 15:39 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0.17 Prozent auf 19’792.95 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.413 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.214 Prozent fester bei 19’802.41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19’760.15 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 19’685.98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’877.26 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 20’317.78 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 19’570.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16’823.86 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.50 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SPI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 8.11 Prozent auf 0.02 CHF), Rieter (+ 7.45 Prozent auf 2.53 CHF), Adval Tech (+ 6.97 Prozent auf 43.00 CHF), LEM (+ 5.56 Prozent auf 626.00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5.47 Prozent auf 0.68 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil BVZ (-3.64 Prozent auf 1’590.00 CHF), Molecular Partners (-3.53 Prozent auf 3.28 CHF), Groupe Minoteries SA (-3.51 Prozent auf 220.00 CHF), Kudelski (-3.08 Prozent auf 1.26 CHF) und Schlatter Industries (-2.78 Prozent auf 17.50 CHF) unter Druck.
Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4’800’607 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 308.406 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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