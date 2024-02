Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SPI am Nachmittag

Am Freitag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.29 Prozent höher bei 14’693.44 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.001 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.614 Prozent auf 14’740.42 Punkte an der Kurstafel, nach 14’650.45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14’756.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’693.44 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.676 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14’571.23 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, stand der SPI noch bei 13’899.51 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.02.2023, den Wert von 14’467.69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0.848 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’931.98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’455.60 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Meyer Burger (+ 9.48 Prozent auf 0.12 CHF), HOCHDORF (+ 5.60 Prozent auf 13.20 CHF), ONE swiss bank (+ 4.17 Prozent auf 3.50 CHF), DocMorris (+ 3.48 Prozent auf 81.70 CHF) und Accelleron Industries (+ 2.92 Prozent auf 28.86 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-10.75 Prozent auf 0.07 CHF), LEM (-6.26 Prozent auf 1’856.00 CHF), Gurit (-5.37 Prozent auf 70.50 CHF), Vontobel (-4.09 Prozent auf 54.00 CHF) und COLTENE (-3.13 Prozent auf 55.70 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’565’759 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273.489 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.30 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

