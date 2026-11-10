SMI 998089 / CH0009980894
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10.11.2026 09:28:14
Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels im Aufwind
Anleger in Zürich schicken den SMI heute erneut ins Plus.
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.68 Prozent fester bei 15’048.33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.706 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.668 Prozent auf 15’046.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’946.15 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SMI bei 15’031.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15’057.71 Punkten.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’787.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14’633.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12’455.20 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 15’092.56 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 1.97 Prozent auf 80.70 CHF), Richemont (+ 1.93 Prozent auf 174.10 CHF), Partners Group (+ 1.78 Prozent auf 685.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.78 Prozent auf 69.82 CHF) und UBS (+ 1.75 Prozent auf 40.66 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Givaudan (-0.44 Prozent auf 4’047.00 CHF), Galderma (+ 0.00 Prozent auf 190.65 CHF), Sandoz (+ 0.12 Prozent auf 84.56 CHF), Roche (+ 0.15 Prozent auf 401.70 CHF) und Novartis (+ 0.25 Prozent auf 133.80 CHF).
Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 218’370 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 337.716 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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