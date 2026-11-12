Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart im Aufwind

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0.88 Prozent fester bei 15’186.98 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.729 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.845 Prozent stärker bei 15’181.09 Punkten, nach 15’053.86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 15’180.18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’200.17 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2.71 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’877.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der SMI 14’449.47 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der SMI mit 12’793.74 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14.64 Prozent zu Buche. Bei 15’200.17 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 3.26 Prozent auf 61.42 CHF), Novartis (+ 1.72 Prozent auf 135.02 CHF), Zurich Insurance (+ 1.44) Prozent auf 646.60 CHF), Richemont (+ 1.34 Prozent auf 178.30 CHF) und Nestlé (+ 1.08 Prozent auf 86.84 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-1.99 Prozent auf 670.40 CHF), UBS (-0.63 Prozent auf 40.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.51 Prozent auf 70.34 CHF), Swiss Re (+ 0.43 Prozent auf 151.15 CHF) und Logitech (+ 0.48 Prozent auf 83.80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 201’683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 346.686 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 6.82 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch