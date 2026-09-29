Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Start fester

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.09 Prozent stärker bei 13’955.28 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.573 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.120 Prozent auf 13’959.58 Punkte an der Kurstafel, nach 13’942.91 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13’971.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’950.95 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der SMI 14’399.77 Punkte auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 14’223.90 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 12’006.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.34 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1.83 Prozent auf 84.38 CHF), Richemont (+ 1.48 Prozent auf 174.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.38 Prozent auf 80.88 CHF), Alcon (+ 0.82 Prozent auf 54.06 CHF) und UBS (+ 0.69 Prozent auf 40.79 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Lonza (-0.79 Prozent auf 579.60 CHF), Roche (-0.68 Prozent auf 353.00 CHF), Swiss Re (-0.66 Prozent auf 141.95 CHF), Geberit (-0.51 Prozent auf 547.80 CHF) und Holcim (-0.44 Prozent auf 67.36 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 125’874 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 302.832 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch