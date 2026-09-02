Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Aufwind

Der SMI ging nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 14’358.73 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.644 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.017 Prozent fester bei 14’337.24 Punkten, nach 14’334.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’253.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’382.04 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0.146 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’346.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der SMI mit 13’305.72 Punkten berechnet. Der SMI lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 12’088.36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.39 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1.82 Prozent auf 59.36 CHF), UBS (+ 1.13 Prozent auf 44.64 CHF), Swisscom (+ 1.12 Prozent auf 634.50 CHF), Lonza (+ 0.97 Prozent auf 583.40 CHF) und Roche (+ 0.49 Prozent auf 349.20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Givaudan (-1.54 Prozent auf 3’205.00 CHF), Holcim (-1.36 Prozent auf 70.98 CHF), Amrize (-1.34 Prozent auf 34.66 CHF), Sika (-1.06 Prozent auf 187.55 CHF) und Partners Group (-1.00 Prozent auf 672.80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 4’980’180 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 298.357 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch