SMI 998089 / CH0009980894
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25.11.2026 12:26:20
Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester
Der SMI gewinnt am Mittag an Fahrt.
Der SMI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.83 Prozent auf 14’856.58 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.708 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.877 Prozent auf 14’863.09 Punkte an der Kurstafel, nach 14’733.89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14’909.18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’829.17 Punkten verzeichnete.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1.88 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 14’462.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14’525.29 Punkte. Der SMI lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 12’771.63 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.15 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Amrize (+ 2.59 Prozent auf 34.92 CHF), Holcim (+ 2.21 Prozent auf 74.90 CHF), Sika (+ 2.14 Prozent auf 188.85 CHF), Galderma (+ 1.94 Prozent auf 186.85 CHF) und Geberit (+ 1.85 Prozent auf 594.60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0.37 Prozent auf 65.20 CHF), Sandoz (-0.05 Prozent auf 81.06 CHF), Logitech (+ 0.12 Prozent auf 83.00 CHF), Alcon (+ 0.19 Prozent auf 64.14 CHF) und Novartis (+ 0.36 Prozent auf 129.06 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’308’712 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 347.723 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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