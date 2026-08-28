Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.21 Prozent fester bei 14’414.41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.681 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.388 Prozent auf 14’440.18 Punkte an der Kurstafel, nach 14’384.37 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’460.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’400.41 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0.237 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 14’571.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der SMI bei 13’504.76 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 12’219.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.81 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1.65 Prozent auf 194.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.49 Prozent auf 80.46 CHF), Givaudan (+ 1.28 Prozent auf 3’316.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.92 Prozent auf 219.00 CHF) und Sika (+ 0.84 Prozent auf 193.15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Alcon (-1.51 Prozent auf 57.58 CHF), Partners Group (-1.01 Prozent auf 744.20 CHF), Logitech (-0.40 Prozent auf 78.88 CHF), Nestlé (-0.39 Prozent auf 78.21 CHF) und Roche (-0.36 Prozent auf 362.70 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 886’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312.561 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch