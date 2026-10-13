Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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13.10.2026 17:58:15
Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich in Grün
Der SMI verzeichnete am Abend Kursgewinne.
Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.36 Prozent fester bei 13’927.52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.581 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.561 Prozent auf 13’955.75 Punkte an der Kurstafel, nach 13’877.84 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’066.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’909.27 Punkten lag.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 13’775.27 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 14’266.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’484.80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.13 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 9.43 Prozent auf 3’817.00 CHF), Logitech (+ 2.97 Prozent auf 85.16 CHF), Geberit (+ 1.85 Prozent auf 540.60 CHF), Zurich Insurance (+ 1.76 Prozent auf 589.00 CHF) und Swiss Re (+ 1.59 Prozent auf 147.25 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-1.91 Prozent auf 52.42 CHF), Lonza (-1.32 Prozent auf 566.40 CHF), Amrize (-1.28 Prozent auf 30.08 CHF), Novartis (-0.55 Prozent auf 119.30 CHF) und Galderma (-0.48 Prozent auf 167.35 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3’594’516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 305.704 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.51 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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