Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Start des Freitagshandels

Am Freitag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0.02 Prozent höher bei 13’625.62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.580 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0.090 Prozent schwächer bei 13’610.59 Punkten, nach 13’622.85 Punkten am Vortag.

Bei 13’578.54 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13’627.78 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 2.92 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Stand von 14’362.97 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 14’352.98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12’427.18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.86 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.21 Prozent auf 81.38 CHF), Amrize (+ 1.68 Prozent auf 30.95 CHF), Sika (+ 1.59 Prozent auf 182.00 CHF), Geberit (+ 1.47 Prozent auf 538.60 CHF) und Holcim (+ 1.15 Prozent auf 65.22 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Roche (-1.40 Prozent auf 344.10 CHF), Galderma (-0.84 Prozent auf 159.45 CHF), Sandoz (-0.82 Prozent auf 67.86 CHF), Novartis (-0.61 Prozent auf 117.34 CHF) und Lonza (-0.50 Prozent auf 557.80 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 170’626 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297.473 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.51 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch