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Index im Fokus 20.10.2026 09:28:14

Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Start

Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Start

Heutiger Marktbericht zum SMI.

Um 09:11 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0.06 Prozent auf 14’377.15 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.653 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0.009 Prozent schwächer bei 14’367.43 Punkten, nach 14’368.78 Punkten am Vortag.

Bei 14’363.71 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’391.54 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SMI mit 13’786.72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’254.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’635.02 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.53 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (+ 1.72 Prozent auf 55.50 CHF), Roche (+ 1.16 Prozent auf 384.50 CHF), Novartis (+ 0.90 Prozent auf 125.32 CHF), Nestlé (+ 0.73 Prozent auf 83.15 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.52 Prozent auf 616.60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5.01 Prozent auf 70.96 CHF), UBS (-0.59 Prozent auf 38.85 CHF), Holcim (-0.46 Prozent auf 64.42 CHF), Sika (-0.44 Prozent auf 182.50 CHF) und Lonza (-0.36 Prozent auf 611.00 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 413’993 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 325.386 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
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Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.95 SJBMDU
Long 12’840.43 8.94 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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