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SMI-Performance 29.09.2026 12:26:40

Gute Stimmung in Zürich: SMI im Aufwind

Gute Stimmung in Zürich: SMI im Aufwind

Der SMI entwickelt sich heute positiv.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0.49 Prozent stärker bei 14’011.40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.573 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.120 Prozent auf 13’959.58 Punkte an der Kurstafel, nach 13’942.91 Punkten am Vortag.

Bei 14’053.26 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’950.51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 14’399.77 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der SMI mit 14’223.90 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 12’006.71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 2.87 Prozent auf 177.20 CHF), Galderma (+ 2.53 Prozent auf 166.10 CHF), Logitech (+ 2.41 Prozent auf 84.86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.96 Prozent auf 81.34 CHF) und Sandoz (+ 1.78 Prozent auf 73.20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-0.84 Prozent auf 141.70 CHF), Roche (-0.53 Prozent auf 353.50 CHF), Nestlé (-0.17 Prozent auf 76.87 CHF), Zurich Insurance (-0.10 Prozent auf 577.40 CHF) und Lonza (-0.03 Prozent auf 584.00 CHF).

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’064’466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 302.832 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’589.32 9.00 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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