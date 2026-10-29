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SMI-Kursverlauf 29.10.2026 12:26:17

Gute Stimmung in Zürich: SMI fester

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Der SMI steigt aktuell.

Nestlé
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Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 1.20 Prozent fester bei 14’755.42 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.681 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.408 Prozent auf 14’640.59 Punkte an der Kurstafel, nach 14’581.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 14’656.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’766.30 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1.96 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der SMI mit 13’912.19 Punkten berechnet. Der SMI lag vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 14’486.10 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 12’314.10 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.38 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14’766.30 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 6.01 Prozent auf 84.68 CHF), Novartis (+ 3.08 Prozent auf 133.20 CHF), UBS (+ 2.10 Prozent auf 39.41 CHF), Galderma (+ 2.02 Prozent auf 188.95 CHF) und Holcim (+ 1.82 Prozent auf 69.34 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Amrize (-5.20 Prozent auf 31.37 CHF), Logitech (-0.27 Prozent auf 81.80 CHF), Richemont (-0.15 Prozent auf 163.85 CHF), Givaudan (+ 0.10 Prozent auf 3’918.00 CHF) und Nestlé (+ 0.29 Prozent auf 83.05 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1’748’709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 343.725 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’285.96 9.00 SXB66U
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Long 14’169.97 19.16 SYBDTU
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Long 13’282.09 8.97 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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ABB am 29.10.2026

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