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Kursentwicklung 11.08.2026 09:28:20

Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Alcon
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Am Dienstag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.17 Prozent höher bei 2’347.48 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.037 Prozent auf 2’342.73 Punkte an der Kurstafel, nach 2’343.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’341.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’347.68 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der SLI bei 2’283.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SLI 2’097.34 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der SLI mit 1’979.42 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9.14 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Alcon (+ 4.53 Prozent auf 60.96 CHF), Straumann (+ 1.07 Prozent auf 104.05 CHF), Sonova (+ 0.51 Prozent auf 238.60 CHF), Galderma (+ 0.48 Prozent auf 176.80 CHF) und Swisscom (+ 0.48 Prozent auf 628.50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-0.82 Prozent auf 723.60 CHF), Logitech (-0.72 Prozent auf 85.08 CHF), Lonza (-0.55 Prozent auf 576.40 CHF), Holcim (-0.53 Prozent auf 70.76 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.43 Prozent auf 199.15 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die Alcon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 209’522 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 312.379 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6.29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’634.76 11.08.2026 15:24:24
Long 14’010.74 19.51 SRB8KU
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
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