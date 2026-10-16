Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester

Zum Handelsende gewann der SLI im SIX-Handel 0.33 Prozent auf 2’306.78 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.185 Prozent stärker bei 2’303.34 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’299.08 Punkten am Vortag.

Bei 2’296.95 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’309.56 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 3.52 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’220.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2’290.79 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2’051.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7.24 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2.55 Prozent auf 77.18 CHF), Galderma (+ 2.27 Prozent auf 176.05 CHF), Nestlé (+ 1.68 Prozent auf 82.43 CHF), Amrize (+ 1.49 Prozent auf 31.30 CHF) und Sonova (+ 1.39 Prozent auf 278.00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-2.37 Prozent auf 608.80 CHF), Novartis (-0.95 Prozent auf 124.70 CHF), SGS SA (-0.89 Prozent auf 97.82 CHF), Alcon (-0.69 Prozent auf 54.74 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.68 Prozent auf 75.68 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’039’513 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 317.750 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch