Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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13.10.2026 09:28:16
Gute Stimmung in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.
Um 09:11 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0.95 Prozent auf 2’255.38 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.486 Prozent auf 2’244.91 Punkte an der Kurstafel, nach 2’234.05 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’244.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’256.30 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SLI auf 2’219.80 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der SLI bei 2’288.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der SLI bei 2’025.36 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.85 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 7.20 Prozent auf 3’739.00 CHF), Alcon (+ 2.66 Prozent auf 54.86 CHF), Roche (+ 1.97 Prozent auf 367.10 CHF), Novartis (+ 1.77 Prozent auf 122.08 CHF) und Nestlé (+ 1.75 Prozent auf 77.72 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-2.98 Prozent auf 644.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.77 Prozent auf 79.40 CHF), Richemont (-0.47 Prozent auf 170.85 CHF), Julius Bär (-0.22 Prozent auf 71.60 CHF) und Lonza (+ 0.00 Prozent auf 574.00 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 158’146 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305.704 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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