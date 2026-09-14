Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt letztendlich im Plus

Der SLI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 2’224.12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.261 Prozent auf 2’225.59 Punkte an der Kurstafel, nach 2’219.80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2’222.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’241.42 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 2’318.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 2’187.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der SLI bei 2’012.47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.40 Prozent zu. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 5.00 Prozent auf 361.40 CHF), Nestlé (+ 2.14 Prozent auf 79.20 CHF), Lindt (+ 2.14 Prozent auf 8’600.00 CHF), Alcon (+ 1.89 Prozent auf 55.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.69 Prozent auf 216.20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-7.65 Prozent auf 567.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.09 Prozent auf 75.44 CHF), UBS (-2.76 Prozent auf 43.33 CHF), Holcim (-2.47 Prozent auf 68.70 CHF) und Sika (-2.24 Prozent auf 180.85 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’837’721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 289.423 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.21 zu Buche schlagen. Mit 7.04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch