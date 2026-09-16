Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus

Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.02 Prozent auf 2’212.09 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2’209.80 Zählern und damit 0.088 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’211.75 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2’213.01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’209.50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.607 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 2’318.31 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 2’203.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’984.46 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.84 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 1.55 Prozent auf 578.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.28 Prozent auf 77.66 CHF), Sandoz (+ 1.09) Prozent auf 66.50 CHF), Julius Bär (+ 0.58 Prozent auf 73.02 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.47 Prozent auf 212.60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-1.56 Prozent auf 167.20 CHF), Logitech (-1.14 Prozent auf 81.54 CHF), Galderma (-0.55 Prozent auf 152.45 CHF), Holcim (-0.50 Prozent auf 67.74 CHF) und Lindt (-0.41 Prozent auf 8’595.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 405’140 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 304.271 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch