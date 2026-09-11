Gute Stimmung in Zürich: mittags Pluszeichen im SLI

Der SLI springt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.68 Prozent auf 2’228.32 Punkte an. In den Freitagshandel ging der SLI 0.337 Prozent stärker bei 2’220.72 Punkten, nach 2’213.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’216.85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’228.32 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 2.17 Prozent zurück. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 2’337.69 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 2’153.65 Punkten bewertet. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 2’021.42 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.60 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Helvetia Baloise (+ 1.72 Prozent auf 212.80 CHF), UBS (+ 1.55 Prozent auf 44.63 CHF), Swiss Re (+ 1.44 Prozent auf 137.20 CHF), Amrize (+ 1.44 Prozent auf 33.17 CHF) und Sandoz (+ 1.36 Prozent auf 66.96 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Partners Group (-0.95 Prozent auf 647.80 CHF), Lindt (-0.87 Prozent auf 8’565.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.79 Prozent auf 212.50 CHF), Holcim (-0.40 Prozent auf 70.26 CHF) und SGS SA (-0.30 Prozent auf 92.58 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’004’608 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 293.078 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch