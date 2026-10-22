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Index-Performance 22.10.2026 17:58:14

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI

Der SMI ging kaum verändert aus dem Donnerstagshandel.

Novartis
128.29 CHF -0.55%
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Der SMI schloss nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 14’557.91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.665 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.105 Prozent tiefer bei 14’537.05 Punkten, nach 14’552.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 14’479.29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’590.26 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1.61 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 13’953.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14’315.88 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12’614.43 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.89 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Galderma (+ 7.14 Prozent auf 186.70 CHF), Alcon (+ 3.43 Prozent auf 57.84 CHF), Novartis (+ 1.58 Prozent auf 128.88 CHF), Swiss Re (+ 1.08 Prozent auf 154.35 CHF) und Nestlé (+ 1.08 Prozent auf 84.37 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4.06 Prozent auf 68.92 CHF), UBS (-2.91 Prozent auf 38.39 CHF), Holcim (-2.15 Prozent auf 63.60 CHF), Richemont (-1.79 Prozent auf 172.45 CHF) und Sika (-0.65 Prozent auf 184.50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’745’005 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 336.200 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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