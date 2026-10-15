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SPI-Performance im Fokus 15.10.2026 17:58:18

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI

Der SPI verzeichnete am Donnerstagabend Kursanstiege.

Lindt
8406.75 CHF 1.28%
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Am Donnerstag steht der SPI via SIX zum Handelsschluss 1.44 Prozent im Plus bei 20’243.96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.464 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.331 Prozent fester bei 20’022.65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’956.67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 19’992.73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’243.96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 3.27 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19’455.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20’110.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SPI bei 17’269.87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10.97 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Varia US Properties (+ 8.09 Prozent auf 12.70 CHF), Barry Callebaut (+ 7.72 Prozent auf 1’130.00 CHF), Adval Tech (+ 7.14 Prozent auf 45.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.80 Prozent auf 33.00 CHF) und Lindt (+ 6.31 Prozent auf 8’335.00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Huber + Suhner (-7.90 Prozent auf 160.80 CHF), ASMALLWORLD (-7.03 Prozent auf 0.86 CHF), Comet (-6.96 Prozent auf 318.00 CHF), ams-OSRAM (-6.55 Prozent auf 18.25 CHF) und INFICON (-5.89 Prozent auf 178.80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’645’475 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314.761 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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