Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI

Am Mittwoch steht der SPI via SIX zum Handelsschluss 0.67 Prozent im Plus bei 20’475.73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.498 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.604 Prozent fester bei 20’462.34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20’339.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 20’375.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’489.60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1.28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’326.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bewegte sich der SPI bei 18’478.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SPI bei 16’531.70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.24 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’491.23 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10.02 Prozent auf 0.24 CHF), ams-OSRAM (+ 7.73 Prozent auf 18.54 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6.26 Prozent auf 14.94 CHF), Sandoz (+ 6.04 Prozent auf 68.14 CHF) und Idorsia (+ 5.76 Prozent auf 6.06 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen lastminutecom (-6.67 Prozent auf 12.60 CHF), Romande Energie (-5.21 Prozent auf 49.10 CHF), ASMALLWORLD (-4.84 Prozent auf 0.59 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.56 Prozent auf 50.20 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-4.14 Prozent auf 3’010.00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5’519’570 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307.122 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch