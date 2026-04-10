Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SMI aktuell

Um 15:39 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 13’222.02 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.537 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.310 Prozent stärker bei 13’200.29 Punkten in den Freitagshandel, nach 13’159.56 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13’291.80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’182.63 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1.81 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, einen Stand von 13’065.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 13’421.82 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, notierte der SMI bei 11’244.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0.191 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’063.53 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 4.00 Prozent auf 72.36 CHF), Richemont (+ 2.38 Prozent auf 154.60 CHF), Logitech (+ 2.03 Prozent auf 73.54 CHF), Sika (+ 1.80 Prozent auf 138.90 CHF) und Amrize (+ 1.74 Prozent auf 45.54 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Zurich Insurance (-4.67 Prozent auf 543.60 CHF), Kühne + Nagel International (-0.71 Prozent auf 181.65 CHF), Swisscom (-0.51 Prozent auf 678.00 CHF), Swiss Life (-0.04 Prozent auf 905.60 CHF) und Swiss Re (+ 0.04 Prozent auf 133.90 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’268’915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 270.663 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch