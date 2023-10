Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start des Montagshandels steigen

Am Montag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0.06 Prozent stärker bei 10’906.40 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.244 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.164 Prozent fester bei 10’918.19 Punkten, nach 10’900.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10’904.52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’925.68 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der SMI 11’197.72 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’110.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, betrug der SMI-Kurs 10’329.34 Punkte.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0.658 Prozent. Bei 11’616.37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. 10’395.33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 0.86 Prozent auf 22.22 CHF), Lonza (+ 0.65 Prozent auf 420.80 CHF), Richemont (+ 0.42 Prozent auf 106.35 CHF), Swiss Life (+ 0.38 Prozent auf 580.40 CHF) und Alcon (+ 0.32 Prozent auf 68.06 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sika (-0.68 Prozent auf 234.00 CHF), Swiss Re (-0.41 Prozent auf 97.62 CHF), Swisscom (-0.26 Prozent auf 544.80 CHF), Givaudan (-0.24 Prozent auf 2’888.00 CHF) und Nestlé (-0.23 Prozent auf 102.84 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 181’577 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 280.556 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

