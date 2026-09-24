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ATX-Marktbericht 24.09.2026 12:26:23

Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX am Mittag

Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX am Mittag

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

voestalpine
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Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0.34 Prozent auf 6’931.46 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 195.425 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’908.28 Punkten, nach 6’908.28 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’859.32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’937.09 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1.99 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 6’617.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der ATX mit 6’462.40 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 4’635.11 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 29.52 Prozent aufwärts. Bei 7’018.45 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell voestalpine (+ 2.38 Prozent auf 46.50 EUR), Österreichische Post (+ 1.94 Prozent auf 31.45 EUR), Palfinger (+ 1.67 Prozent auf 30.50 EUR), Vienna Insurance (+ 1.46 Prozent auf 69.50 EUR) und EVN (+ 1.42 Prozent auf 28.50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-4.39 Prozent auf 196.00 EUR), Wienerberger (-1.08 Prozent auf 17.46 EUR), Raiffeisen (-0.93 Prozent auf 63.65 EUR), Lenzing (-0.24 Prozent auf 21.15 EUR) und DO (-0.21 Prozent auf 187.00 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 64’256 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.925 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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