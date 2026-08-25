Gute Stimmung in Wien: So performt der ATX mittags

Um 12:07 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.09 Prozent höher bei 6’689.83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 186.568 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.028 Prozent fester bei 6’619.40 Punkten, nach 6’617.52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6’692.41 Punkte, das Tagestief hingegen 6’614.63 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’455.88 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 6’148.24 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Stand von 4’759.68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 25.00 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7.92 Prozent auf 139.00 EUR), PORR (+ 3.10 Prozent auf 39.95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.95 Prozent auf 29.70 EUR), STRABAG SE (+ 2.57 Prozent auf 87.80 EUR) und Palfinger (+ 1.49 Prozent auf 30.75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-2.51 Prozent auf 23.35 EUR), Vienna Insurance (+ 0.00 Prozent auf 71.00 EUR), OMV (+ 0.22 Prozent auf 68.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.57 Prozent auf 17.78 EUR) und voestalpine (+ 0.64 Prozent auf 44.24 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 67’521 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47.313 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 6.72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch