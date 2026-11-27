Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 2.34 Prozent auf 6’248.37 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 177.105 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.003 Prozent auf 6’105.73 Punkte an der Kurstafel, nach 6’105.56 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’270.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’105.62 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0.696 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der ATX mit 6’429.63 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der ATX mit 6’676.23 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’983.27 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 16.75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6.68 Prozent auf 103.80 EUR), BAWAG (+ 4.23 Prozent auf 152.60 EUR), PORR (+ 3.67 Prozent auf 35.30 EUR), Raiffeisen (+ 3.65 Prozent auf 58.20 EUR) und Andritz (+ 3.35 Prozent auf 80.10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-1.33 Prozent auf 15.54 EUR), Verbund (+ 0.00 Prozent auf 70.00 EUR), CA Immobilien (+ 0.47 Prozent auf 21.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.48 Prozent auf 31.25 EUR) und OMV (+ 0.59 Prozent auf 68.40 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 150’020 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40.554 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch