Gute Stimmung in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX

Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1.33 Prozent höher bei 6’738.85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190.442 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.009 Prozent fester bei 6’651.16 Punkten, nach 6’650.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’650.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’738.96 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4.73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6’543.45 Punkte. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 6’672.96 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 4’858.93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 25.92 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 11.88 Prozent auf 126.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4.27 Prozent auf 19.06 EUR), Vienna Insurance (+ 3.50 Prozent auf 76.80 EUR), Raiffeisen (+ 3.05 Prozent auf 64.20 EUR) und Andritz (+ 2.88 Prozent auf 85.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-7.65 Prozent auf 38.38 EUR), Wienerberger (-3.75 Prozent auf 17.20 EUR), CA Immobilien (-0.71 Prozent auf 21.05 EUR), PORR (-0.30 Prozent auf 33.25 EUR) und DO (-0.22 Prozent auf 225.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 657’414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44.516 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch