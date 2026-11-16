Gute Stimmung in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Nachmittag steigen

Am Montag legt der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0.17 Prozent auf 3’266.72 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.006 Prozent auf 3’261.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’261.14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’266.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’248.42 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’219.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der ATX Prime bei 3’316.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’411.29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 22.89 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2’489.01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 8.21 Prozent auf 68.50 EUR), Wolford (+ 8.00 Prozent auf 2.16 EUR), Österreichische Post (+ 3.43 Prozent auf 33.20 EUR), Addiko Bank (+ 2.44 Prozent auf 25.20 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.47 Prozent auf 117.60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-7.76 Prozent auf 0.43 EUR), Semperit (-4.71 Prozent auf 16.20 EUR), AT S (AT&S) (-4.54 Prozent auf 117.80 EUR), Rosenbauer (-4.14 Prozent auf 55.60 EUR) und voestalpine (-2.19 Prozent auf 35.76 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 194’591 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch