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Kursverlauf 10.08.2026 09:28:13

Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart auf grünem Terrain

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Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Erste Group Bank
112.13 CHF 0.89%
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Um 09:11 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.05 Prozent auf 6’655.98 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186.025 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0.007 Prozent höher bei 6’653.18 Punkten, nach 6’652.73 Punkten am Vortag.

Bei 6’652.73 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’670.44 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’484.89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 5’883.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’720.83 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 24.37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3.76 Prozent auf 149.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.78 Prozent auf 18.32 EUR), OMV (+ 0.72 Prozent auf 63.25 EUR), PORR (+ 0.65 Prozent auf 38.65 EUR) und CA Immobilien (+ 0.62 Prozent auf 24.40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil BAWAG (-0.82 Prozent auf 181.40 EUR), voestalpine (-0.65 Prozent auf 45.84 EUR), Erste Group Bank (-0.50 Prozent auf 119.40 EUR), DO (-0.49 Prozent auf 204.00 EUR) und Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 30.70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 11’283 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46.614 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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