ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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23.11.2026 09:28:15
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
Der ATX Prime hält am Montag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.87 Prozent fester bei 3’071.73 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.015 Prozent auf 3’045.62 Punkte an der Kurstafel, nach 3’045.17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 3’042.03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’078.62 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’261.96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2’384.30 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15.56 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell PORR (+ 4.47 Prozent auf 35.05 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.59 Prozent auf 101.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 3.25 Prozent auf 19.04 EUR), CA Immobilien (+ 1.72 Prozent auf 20.75 EUR) und UBM Development (+ 1.43 Prozent auf 14.20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-7.27 Prozent auf 2.04 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.74 Prozent auf 3.20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.74 Prozent auf 67.60 EUR), Rosenbauer (-1.14 Prozent auf 52.00 EUR) und EVN (-0.66 Prozent auf 30.15 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’670 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.380 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie hat mit 6.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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