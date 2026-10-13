UBM Development Aktie 431450 / AT0000815402
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime-Performance
|
13.10.2026 17:58:15
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Der ATX Prime stieg heute.
Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0.30 Prozent auf 3’252.82 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0.146 Prozent leichter bei 3’238.32 Punkten, nach 3’243.06 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’268.15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’235.32 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3’378.94 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3’179.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’360.28 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22.37 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 1.90 Prozent auf 67.10 EUR), Vienna Insurance (+ 1.84 Prozent auf 66.40 EUR), EVN (+ 1.54 Prozent auf 29.70 EUR), OMV (+ 1.45 Prozent auf 73.60 EUR) und BAWAG (+ 1.37 Prozent auf 170.30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-6.34 Prozent auf 10.64 EUR), AT S (AT&S) (-6.05 Prozent auf 202.00 EUR), Polytec (-3.33 Prozent auf 5.80 EUR), UBM Development (-3.13 Prozent auf 15.50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.97 Prozent auf 3.98 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 507’310 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42.186 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.14 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.58 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verbund AG
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Handel in Wien: ATX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel: ATX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Verluste in Wien: So performt der ATX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Verbund AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’252.82
|0.30%
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben letztlich nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.