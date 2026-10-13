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ATX Prime-Performance 13.10.2026 17:58:15

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der ATX Prime stieg heute.

UBM Development
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Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0.30 Prozent auf 3’252.82 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0.146 Prozent leichter bei 3’238.32 Punkten, nach 3’243.06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’268.15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’235.32 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3’378.94 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3’179.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’360.28 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22.37 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 1.90 Prozent auf 67.10 EUR), Vienna Insurance (+ 1.84 Prozent auf 66.40 EUR), EVN (+ 1.54 Prozent auf 29.70 EUR), OMV (+ 1.45 Prozent auf 73.60 EUR) und BAWAG (+ 1.37 Prozent auf 170.30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-6.34 Prozent auf 10.64 EUR), AT S (AT&S) (-6.05 Prozent auf 202.00 EUR), Polytec (-3.33 Prozent auf 5.80 EUR), UBM Development (-3.13 Prozent auf 15.50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.97 Prozent auf 3.98 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 507’310 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42.186 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.14 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.58 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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