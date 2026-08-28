Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag fester

Am Freitag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1.42 Prozent im Plus bei 3’331.17 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.010 Prozent auf 3’284.89 Punkte an der Kurstafel, nach 3’284.56 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’284.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’336.71 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2.12 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’123.90 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 2’987.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’322.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25.32 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 16.10 Prozent auf 99.50 EUR), Wolford (+ 7.69 Prozent auf 2.24 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.59 Prozent auf 155.00 EUR), Frequentis (+ 2.65 Prozent auf 77.40 EUR) und Semperit (+ 2.40 Prozent auf 17.10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-2.23 Prozent auf 4.39 EUR), Marinomed Biotech (-2.22 Prozent auf 4.40 EUR), AMAG (-2.14 Prozent auf 27.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.68 Prozent auf 76.20 EUR) und Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 70.70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die STRABAG SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 163’404 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48.751 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch