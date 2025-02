Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagmittag fester

Um 12:08 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0.46 Prozent auf 2’025.22 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.017 Prozent auf 2’016.39 Punkte an der Kurstafel, nach 2’016.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2’016.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’030.22 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 4.38 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.01.2025, bei 1’832.69 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 14.11.2024, einen Stand von 1’763.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1’697.91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.91 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2’030.22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’802.28 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 8.07 Prozent auf 37.50 EUR), Wienerberger (+ 3.09 Prozent auf 32.04 EUR), OMV (+ 2.77 Prozent auf 40.08 EUR), Lenzing (+ 2.21 Prozent auf 25.45 EUR) und PORR (+ 2.08 Prozent auf 22.10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6.60 Prozent auf 3.68 EUR), STRABAG SE (-3.98 Prozent auf 50.70 EUR), Marinomed Biotech (-3.90 Prozent auf 13.55 EUR), UBM Development (-1.30 Prozent auf 19.05 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.18 Prozent auf 6.72 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 178’501 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26.643 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

